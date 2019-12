VISIATIV : nouveau plan stratégique début janvier et nomination d'un DG en charge des Opérations

(AOF) - Alors que l'exercice 2019 devrait conclure, avec un an d'avance, les objectifs du plan Next100, Visiativ présentera ses nouvelles ambitions et son plan stratégique Catalyst 2023, le 8 janvier 2020 à la communauté financière. La présentation de ce nouveau plan s'accompagne d'un renforcement de la gouvernance du groupe avec notamment la nomination de Bruno Demortière au poste de directeur général en charge des Opérations.

Il était jusqu'alors directeur général adjoint en charge des pôles Édition et Conseil et membre du Comité exécutif (Comex) de l'éditeur et intégrateur de plateformes innovantes. Il aura pour mission de renforcer la dynamique de Visiativ, en mettant l'accent sur une plus grande transversalité entre les activités : accroissement des synergies entre les pôles, renforcement du cross-selling (ventes croisées) et de la complémentarité commerciale entre les métiers.

Ainsi, le regroupement du pilotage opérationnel et commercial de toutes les activités au sein d'une unique direction doit permettr au groupe d'optimiser et d'homogénéiser son efficacité.