Visiativ : nouveau plan stratégique à horizon 2023

(CercleFinance.com) - Après Next 100, dont les objectifs à 2020 vont être atteints dès la fin de l'exercice 2019, Visiativ annonce son nouveau plan stratégique Catalyst 2023, avec pour objectif un EBITDA de 30 millions d'euros à horizon 2023, contre 13,1 millions en 2018. Avec son nouveau plan, la société met en place une nouvelle organisation décentralisée autour d'une plateforme de compétences conjuguant conseil, édition de logiciels, intégration de logiciels et infrastructures cloud. Parallèlement, Visiativ fait évoluer sa gouvernance pour le bon déploiement du plan, et renforce cette nouvelle organisation avec la nomination ce jour de Philippe Garcia en tant que directeur général adjoint en charge de la finance.

Valeurs associées VISIATIV Euronext Paris +1.17%