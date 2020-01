VISIATIV nomme un Directeur général adjoint en charge de la Finance

Au sein de la structure Holding Groupe qui regroupera l'ensemble des fonctions centrales (Finance, Ressources Humaines, SI, Marketing et Communication), Philippe Garcia accompagnera notamment le déploiement du volet financier de Catalyst 2023, dont l'ambition est de faire passer un nouveau cap au Groupe en matière de performance financière, avec pour objectif de réaliser un Ebitda de 30 millions à l'horizon du plan.

(AOF) - Dans le cadre du lancement de son nouveau plan stratégique Catalyst 2023, Visiativ a annoncé la nomination de Philippe Garcia au poste de Directeur général adjoint en charge de la Finance, dont le mandat a pris effet le 2 janvier 2020. Titulaire d'un Master Audit de l'IAE de Lyon III et du DESCF, il occupait depuis 2010 le poste de Vice-Président Finance du groupe Amplitude Surgical.

