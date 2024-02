Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visiativ: le titre s'envole, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Visiativ gagne plus de 30% à Paris, alors qu'Invest Securities a annoncé ce matin conserver sa note 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 26 à 37 euros.



'Nous sommes surpris de l'offre de rachat de Groupe SNEF, étant convaincus que le management actuel souhaitait conserver encore longtemps les rênes, notamment après la présentation du plan Shift5 qui fixait la feuille de route sur la période 2023-28', souligne l'analyste.



'Les dirigeants, peut-être déçus de la valorisation en bourse, ont donc décidé de s'adosser', estime le broker.



Invest Securities indique qu'il reste difficile de se prononcer sur le prix proposé (37 euros) car 'la valorisation du groupe est hautement sensible à la marge d'EBITDA à long terme, sujet de crispation sur Visiativ depuis l'IPO et raison du parcours boursier récent'.





Valeurs associées VISIATIV Euronext Paris +30.40%