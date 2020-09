Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiativ : le titre en recul de 2,6% Cercle Finance • 25/09/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le titre Visiativ chute de 2,6% à la bourse de Paris, prenant à contre-pied la tendance - le titre a progressé de 10% depuis le CA T2 2020 publié fin juillet. Invest Securities estimait ce matin que la poursuite de la revalorisation devrait prendre du temps, le management n'étant pas en mesure de déterminer quand la reprise des investissements digitaux de ses clients - et par ricochet la reprise de son CA new business (33% du total) - se produirait, estimait le bureau d'analyses.

Valeurs associées VISIATIV Euronext Paris -2.60%