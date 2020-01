VISIATIV : le plan stratégique donne priorité à la rentabilité

(AOF) - Visiativ a dévoilé Catalyst 2023, son troisième plan stratégique depuis son introduction en Bourse. Le groupe d'informatique souhaite capitaliser sur sa base de plus de 18 000 clients pour accélérer les ventes multi-marques et ainsi accroître la part de son activité réalisée à travers des ventes croisées entre ses différentes activités. À travers ce plan, Visiativ entend se concentrer en priorité sur l'accélération de sa rentabilité via une amélioration de la performance opérationnelle, la priorité accordée à la croissance organique et le focus sur les croissances externes fortement relutives.

En outre, l'intégration des sociétés déjà acquises doit permettre d'accroître les synergies.

L'objectif est de réaliser un Ebitda de 30 millions d'euros à horizon 2023, contre 13,1 millions d'euros en 2018.

La société met en place une nouvelle organisation décentralisée autour d'une plateforme de compétences conjuguant Conseil, Edition de logiciels, Intégration de logiciels et Infrastructures Cloud.

Ces compétences seront mises au service des pôles d'activité du groupe : ABGI Consulting, pour le Conseil en innovation et l'Excellence opérationnelle, Moovapps Platform, en matière d'Apps, de Plateformes et de Business Expériences, Visiativ Solutions, pour la 3Dcontinuity et l'univers Dassault Systèmes, et Visiativ Managed Services, pour accompagner les évolutions des infrastructures technologiques des entreprises vers le cloud.

Une structure Holding Groupe regroupera l'ensemble des fonctions centrales (Finance, Ressources Humaines, SI, Marketing et Communication).

Visiativ fait enfin évoluer sa gouvernance pour le bon déploiement du plan. Aux côtés de Laurent Fiard, Président-Directeur général, Bruno Demortière a été nommé, fin 2019, Directeur général en charge des Opérations et prend désormais la direction opérationnelle de l'ensemble des activités du groupe. Parallèlement, Visiativ renforce cette nouvelle organisation avec la nomination ce jour de Philippe Garcia en tant que Directeur général adjoint en charge de la Finance.