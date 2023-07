(AOF) - Visiativ lance Visiativ Transformer, une solution co-construite avec ses clients, dédiée aux dirigeants d’entreprises industrielles qui souhaitent mettre en mouvement et conduire leurs transformations stratégiques avec l’adhésion de l’ensemble de leurs collaborateurs. À la différence des outils généralistes de gestion de portefeuille de projets, qui sont focalisés sur l’exécution des différentes tâches et étapes, Visiativ Transformer est une application conçue par un éditeur expert de la transformation au service des PME et des ETI, pour synthétiser les feuilles de route.

C'est une application servant aussi à suivre leur progression, mesurer les gains obtenus et partager ainsi une vision commune des transformations.

Visiativ Transformer est accessible en mode SaaS, par abonnement mensuel, avec 3 utilisateurs inclus et l'accès en lecture par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.

