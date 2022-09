Visiativ : la hausse de la rentabilité opérationnelle jugée insuffisante

(AOF) - Visiativ perd près de 5% à 33,30 euros malgré la présentation hier d’une nette amélioration de sa rentabilité au premier semestre. Invest Securities les juge « quelque peu décevants, avec un levier un peu moindre qu’escompté sur la rentabilité ». « Surtout, même si le management reste confiant, la visibilité reste faible sur une société qui réalise près de 40% de ses ventes au quatrième trimestre dans un contexte macro en dégradation et une typologie de clients (PME/ETI) plus sensible aux cycles que les grandes entreprises », ajoute l’analyste.

L'Ebitda du spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI a augmenté de 32% à 9,2 millions d'euros, lui permettant d'afficher une marge de 8,4%, contre 7,4% un an plus tôt. Cette rentabilité record pour un premier semestre s'explique par " l'accélération des synergies entre ses différentes activités, en France et à l'international ". Invest Securities visait une marge de 9,5%.

Le chiffre d'affaires consolidé de Visiativ s'est établi à 110 millions d'euros, en croissance de 20% (+13% en organique).

Le chiffre d'affaires récurrent (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements logiciels) a crû de 25% (+18% en organique), représentant 66% des facturations totales. Le groupe précise que son chiffre d'affaires à l'international bénéficie d'une rentabilité plus élevée. À l'international, les ventes ont progressé de 55% (+32% à périmètre et taux de change constants), totalisant désormais 34% du chiffre d'affaires semestriel de Visiativ.

Outre une saisonnalité traditionnellement plus favorable au second semestre, Visiativ va également bénéficier de la pleine consolidation de MB CAD en Allemagne, de l'entrée dans le périmètre du cabinet de conseil Braithwaite et de l'éditeur d'applications mobiles métier Daxium qui totalise un ARR embarqué (Annual Recurring Revenue – Revenu Annuel Récurrent) d'environ 2,1 millions d'euros.

Enfin, Visiativ a réitéré les objectifs du plan stratégique Catalyst avec l'atteinte d'un Ebitda de 30 millions d'euros en 2023.

