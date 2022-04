Visiativ : Invest Securities n'est plus Neutre

(AOF) - Invest Securities a abaissé sa recommandation de Neutre à Vente et rehaussé son objectif de cours de 29 euros à 30 euros sur Visiativ après l'annonce des revenus du premier trimestre. "L'action devant progresser ce jour après la publication d'un excellent T1, nous ne pouvons justifier les niveaux de cours actuel après la hausse de +26% depuis le début d'année et de +72% sur 1 an ", explique le bureau d'études.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.