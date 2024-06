Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visiativ: groupe SNEF détient 75% des parts d'Alliativ information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - Visiativ annonce que la cession au groupe SNEF de 75,72% des parts d'Alliativ, l'actionnaire majoritaire de Visiativ, a été finalisée.



Cette cession, conclue après des négociations exclusives débutées le 8 février 2024, a reçu les autorisations réglementaires nécessaires en matière de contrôle des concentrations, ainsi que l'approbation de certains partenaires commerciaux de Visiativ.



La transaction s'est effectuée par le biais d'une cession en numéraire, avec un prix de 37,00 E par action de Visiativ (coupon inclus).



Suite à cette cession, le Groupe SNEF détient désormais 75,72% du capital d'Alliativ, l'actionnaire majoritaire de Visiativ.







