Visiativ: feu vert de l'AMF au projet d'OPA

(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Visiativ, déposé par Crédit Industriel et Commercial pour le compte de la SAS Alliativ, au prix unitaire de 37 euros.



Il s'engage irrévocablement à acquérir les actions existantes qu'il ne détient pas (hors actions auto détenues ou gratuites en période de conservation), soit un maximum de 2.431.117 actions, représentant 52,26% du capital et 39,24% des droits de vote.



Alliativ prendra à sa charge les frais de négociation des actionnaires dans la limite de 0,2% du montant de l'ordre avec un maximum de 100 euros par dossier. Il a l'intention de demander, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.





Valeurs associées VISIATIV 36,70 EUR Euronext Paris 0,00%