Visiativ et Minalogic annoncent un partenariat stratégique

(AOF) - Minalogic, le pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, et Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, s’associent pour contribuer au développement et à la croissance des entreprises du numérique de la région. Ces deux acteurs majeurs de l'économie régionale souhaitent renforcer leurs liens sur plusieurs sujets-clés d'innovation Deeptech : l'intelligence artificielle, le Big Data et la cybersécurité.

" Ce partenariat permettra aux acteurs des deux écosystèmes d'accéder à des briques technologiques, des compétences numériques ainsi qu'au financement dont ils ont besoin pour enrichir leurs offres et rayonner au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes, en France, en Europe et à l'International ", explique les deux groupes.

La première étape concrète de ce partenariat est l'arrivée au sein de l'équipe du pôle Minalogic d'Antoine Camus, au poste de Directeur Cybersécurité. Précédemment Directeur des opérations au sein de la filiale Visiativ Managed Services, il aura pour mission d'animer la thématique de la cybersécurité au sein de Minalogic, à travers deux volets complémentaires au service des entreprises du pôle : l'accompagnement à l'innovation technologique et l'anticipation et le management des risques liés à la cybersécurité.

Par ailleurs, Visiativ mettra à disposition de la communauté des adhérents de Minalogic plusieurs de ses offres, et notamment le centre d'innovation et de transformation pour l'industrie du futur, SWARM, basé sur le Campus Région du Numérique, dont Visiativ est un des partenaires fondateurs; l'accompagnement au financement de l'innovation, via sa filiale ABGi; et la communauté de dirigeants Entreprise DU FUTUR, qui oeuvre à la transformation digitale des entreprises.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.