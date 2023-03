Visiativ: entre en négociation exclusive avec XEFI information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 18:19

(CercleFinance.com) - Visiativ et XEFI annoncent être entrés en négociation exclusive en vue de la cession de Visiativ Managed Services, fournisseur d'infrastructure IT et d'hébergement.



Selon Visiativ, cette opération marque le renforcement du partenariat avec XEFI, groupe leader français auprès des TPE/PME dans le domaine de l'IT et des services associés (maintenance, cloud, infogérance, sécurité).



Ce partenariat va permettre à Visiativ de se recentrer sur son coeur d'activité de Conseil et d'Edition de logiciels, tout en s'appuyant sur un partenaire de choix pour l'activité d'infrastructure IT.



Cette opération accélère ainsi le développement respectif des offres des groupes XEFI et Visiativ, afin de poursuivre l'accompagnement de leur cible commune : les TPE/PME et ETI.



L'opération se ferait par cession de 100% du capital de Visiativ Managed Services au groupe XEFI.