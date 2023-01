Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiativ: en hausse après les résultats, l'avis d'un broker information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 16:30









(CercleFinance.com) - Le titre Visiativ gagne près de 3% à Paris après la publication de ses résultats. Dans ce contexte, Invest Securities maintient son conseil 'neutre' sur le titre et relève son objectif de cours sur la valeur de 28 à 34 euros.



Le bureau d'analyses estime que la publication présentée hier soir d'un CA T4 22 'rassurant et nettement supérieur aux attentes' devrait être favorablement accueillie.



Si la visibilité court terme s'est améliorée (T4 + backlog), il faudra attendre la présentation en mars prochain du nouveau plan pour avoir une idée plus précise des impacts financiers de la nouvelle stratégie, indique l'analyste.



'Compte tenu de l'endettement, le contexte actuel incertain nous incite à conserver une position d'attente', conclut le broker.





Valeurs associées VISIATIV Euronext Paris +3.77%