Visiativ : des résultats annuels un peu meilleurs que prévu Cercle Finance • 25/03/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Visiativ s'inscrit en hausse modérée (+1,5%) jeudi à la Bourse de Paris après avoir fait part de résultats annuels légèrement meilleurs que prévu et maintenu ses prévisions. Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises dit avoir dégagé en 2020 un EBITDA de 14,3 millions d'euros, en repli de 24% en raison de la crise sanitaire, alors que le consensus tablait sur 14 millions. La société a par ailleurs confirmé son objectif d'un EBITDA de 30 millions d'euros à horizon 2023 et annoncé l'acquisition d'AJ Solutions, un distributeur de l'ensemble des logiciels de CAO de Dassault Systèmes. Les analystes d'Invest Securities évoquent cependant des résultats 'un peu juste' et une visibilité 'toujours limitée'. 'Le principal point d'interrogation réside dans la trajectoire de reprise et sur ce point, le management se montre à ce stade peu disert, indiquant être en ordre de marche pour tirer parti de la sortie de crise', souligne le bureau d'études. 'Il est peu probable que cette publication n'enclenche une revalorisation à court terme sur un titre aujourd'hui particulièrement décoté', estime Invest.

Valeurs associées VISIATIV Euronext Paris +4.64%