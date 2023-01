Visiativ dépasse les 100 millions d’euros de revenus au quatrième trimestre

(AOF) - Visiativ a réalisé un quatrième trimestre 2022 record avec un chiffre d’affaires consolidé de 100,7 millions d’euros, en progression de 25% dont une progression de 13% en organique. Pour la première fois, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, dépasse le seuil des 100 millions d’euros de facturations en un trimestre.

Les activités récurrentes (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements SaaS) croissent de 22% sur l'exercice (+12% à périmètre et change constants), et représentent 67% du chiffre d'affaires à fin décembre. Les abonnements SaaS progressent fortement sur l'année : l'ARR (annual recurring revenue - revenu annuel récurrent) s'établit à 27,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, en croissance de 37% (+23% en organique).

L'ARR prédit les revenus sur 12 mois sur la base des abonnements souscrits.

La fin de l'exercice 2022 conforte Visiativ dans l'atteinte des objectifs de son plan Catalyst, avec un niveau cible d'Ebitda de 30 millions d'euros à horizon 2023.

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.