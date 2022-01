Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiativ: cède près de 1%, un broker révise son conseil information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 17:25









(CercleFinance.com) - Visiativ cède environ 1% à la bourse de Paris, pénalisé par une analyse d'Invest Securities qui a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre et réduit son objectif de cours de 30 euros à 29 euros sur le titre après l'annonce de ses revenus du quatrième trimestre.



Le titre s'étant particulièrement bien comporté récemment (+9% depuis le début d'année, +52% depuis fin juillet), le potentiel est insuffisant pour que le bureau d'études reste à l'Achat.



Si la performance du quatrième trimestre 2021 est très supérieure aux attentes, portée par la forte traction de l'activité intégration Dassault Systèmes, il juge difficile aujourd'hui de relever plus sensiblement ses attentes que ce qu'il fait ce jour (+2% à +4% sur les bénéfices par action 2021-23).







