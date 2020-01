VISIATIV : Bertrand Sicot nommé directeur général délégué

(AOF) - Visiativ renforce sa gouvernance et annonce la nomination de Bertrand Sicot (56 ans) au poste de directeur général délégué, et membre du comité exécutif, de Visiativ. Bertrand Sicot apporte trente années d'expérience en ventes & marketing de solutions logicielles pour l'industrie autant sur le plan national, européen que mondial. Aux côtés du PDG, Laurent Fiard, Bertrand Sicot accompagnera la stratégie du groupe dans le cadre du plan Catalyst 2023, et son développement, notamment à l'international.