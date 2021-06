Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiativ : augmentation de capital réussie Cercle Finance • 14/06/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Visiativ annonce le succès de l'augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS annoncée le 26 mai, opération qui a permis de lever sept millions d'euros par l'émission de 350.222 actions à bon de souscription d'action (ABSA) au prix unitaire de 20 euros. L'opération a fait l'objet d'une demande globale de 422.980 ABSA, à raison de 10 ABSA pour 115 actions existantes possédées, soit un montant total demandé de 8,5 millions d'euros, représentant une sursouscription de 1,2 fois. Cette augmentation de capital visait à renforcer les fonds propres du groupe et ainsi, rééquilibrer le bilan avec un gearing net cible positionné en deçà des deux tiers des capitaux propres (contre 76% au 31 décembre 2020).

Valeurs associées VISIATIV Euronext Paris +0.50%