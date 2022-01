Visiativ a connu une fin d'année favorable

(AOF) - Visiativ a réalisé au quatrième trimestre 2021 un chiffre d’affaires consolidé record de 80,6 millions d'euros, en progression de 13%, dont +14% à périmètre et taux de change constants. À l’issue de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 214,4 millions d'euros, en croissance de 13% (+12% en organique) par rapport à l’exercice 2020. Il s’inscrit également en hausse de 6% par rapport à l’exercice 2019. Le groupe informatique dépasse ainsi son objectif annuel qui visait à retrouver en 2021 le niveau d’activité de 2019 avant la crise sanitaire.

" La bonne dynamique du pôle 3DExperience VAR s'est poursuivie au 4ème trimestre, aboutissant à une croissance annuelle de +19% (+17% en organique) " a souligné la société à propos de son d'activité intégration Dassault Systèmes.

Fort de cette solide performance, Visiativ confirme l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle en 2021.

Pour accompagner la poursuite de son développement en 2022 et répondre aux besoins croissants de transformation digitale de ses clients, Visiativ a lancé un plan de recrutement 2022 portant sur plus de 250 collaborateurs sur l'ensemble du Groupe, dont 160 en France.

Visiativ poursuit l'exécution du plan stratégique Catalyst, et réitère son objectif d'un EBITDA de 30 millions d'euros à l'horizon 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique / Logiciels : la consécration du cloud

La crise sanitaire a eu globalement un impact positif sur le monde du logiciel, notamment le marché français.

En 2020, pour la première fois, les entreprises ont davantage dépensé sur le plan mondial auprès des acteurs du cloud (ou informatique dématérialisée) tels qu’Amazon Web Services ou Microsoft Azure, qu'auprès des fabricants d'équipements et de logiciels (serveurs, routeurs,...).

Le logiciel français se porte bien

En accélérant la digitalisation des échanges et des modes de production, la crise sanitaire a eu un effet positif sur les cent premiers éditeurs de logiciels français. Le cumul des chiffres d’affaires du Truffle 100, classement des éditeurs de logiciels français, a progressé de 6,6% passant de 10,9 milliards d’euros en 2019 à 11,6 milliards d’euros en 2020. Seuls 33% de ces éditeurs affichent des revenus en recul, bien inférieur aux prévisions (62%). Pour la seule activité édition, l’ensemble des revenus du Truffle 100 a augmenté de 4,6%. 87% de ces acteurs proposent du SaaS (Software as a Service) et 63% souhaitent augmenter leurs projets à l’international, où 76% d’entre eux sont déjà présents.

Dassault Systèmes constitue toujours le premier éditeur français, avec 4,024 milliards d’euros de revenus (+12,6%), suivi par Sopra Steria (658,5 millions), Murex (580 millions) et Cegid (498 millions d’euros,). Avec une croissance de 56%, Claranova relègue Cegedim à la sixième place.

Le cloud conforté par la crise sanitaire

D'après le cabinet d'étude Synergy Research, pour la première fois l’an passé les entreprises dans le monde ont davantage externalisé en ligne l'hébergement de leurs données et de leurs logiciels en dépensant près de 130 milliards de dollars dans le cloud (+30% en un an). Elles n'ont investi « que » 90 milliards de dollars dans leurs salles informatiques. D’abord les serveurs disponibles en ligne ont permis un usage massif à distance. De plus, l'afflux de nouveaux utilisateurs sur des outils comme Zoom ou Teams a poussé les éditeurs de ces logiciels à dépenser davantage sur les plateformes de cloud. Avec la 5G, en cours de déploiement, de nouveaux usages vont apparaître.