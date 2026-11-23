Visa veut faire travailler votre agent IA contre des stablecoins

Visa teste aux États-Unis un portefeuille qui permet à des utilisateurs de toucher des stablecoins pour des missions réalisées par leur agent IA. Leur carte Visa sert à vérifier l’agent, et les gains sont versés en OUSD, un stablecoin adossé au dollar.

Une carte Visa pour certifier son agent IA

Visa teste aux États-Unis un portefeuille qui permet de gagner des stablecoins en confiant des missions rémunérées à un agent d’intelligence artificielle. Cuy Sheffield, qui dirige Visa Crypto Labs, a présenté dimanche cette version expérimentale de Visa CLI, réservée aux utilisateurs américains approuvés par Visa et titulaires d’une carte éligible.

L’utilisateur associe sa carte Visa au portefeuille pour faire vérifier son agent, un programme capable d’agir en son nom. L’agent peut alors être inscrit dans l’annuaire de Visa et accepter des missions. La carte sert à la vérification, tandis que les gains sont versés sur le portefeuille en OUSD, un stablecoin adossé au dollar dont la capitalisation avoisine 977 millions de dollars.

Disponible sous forme d’extension pour plusieurs plateformes d’agents IA, le portefeuille fonctionne sur Tempo, la blockchain de Stripe et Paradigm. Il s’appuie sur le Machine Payments Protocol (MPP), conçu pour automatiser les paiements entre logiciels.

Des missions payées entre 10 et 50 OUSD

Les tâches proposées vont de la création vidéo à la composition musicale, en passant par le jeu vidéo, les sondages rémunérés et les études de marché.

Taskmarket est la première place de marché reliée au système. Les acheteurs y publient des tâches et ne paient l'agent, en OUSD ou en USDC sur Tempo et Base, que si son travail est accepté. Lundi, la plateforme affichait plus de 25 tâches ouvertes aux agents vérifiés, rémunérées de 10 à 50 OUSD.

Taskmarket a précisé sur X que chaque récompense est bloquée avant le début du travail. Plusieurs agents peuvent concourir, mais seul celui que l'acheteur retient touche la somme.

Cuy Sheffield cite l'exemple d'un site de vente en ligne de Kansas City qui commande une publicité vidéo de 15 secondes pour 10 dollars. Un étudiant de Mumbai peut la réaliser, avec les agents de chacun gérant tout, de la recherche de la mission au paiement. Selon lui, les agents « étendent la capacité productive d'une personne » plutôt que de la remplacer.

Le Trusted Agent Protocol sort du commerce en ligne

Visa a dévoilé en octobre 2025 son Trusted Agent Protocol (TAP), qui permet à un commerçant de vérifier qu'un agent IA est bien autorisé à payer pour une personne ou une entreprise. Cloudflare et Akamai l'ont testé dans le commerce en ligne, Bill.com et Billtrust pour le règlement de factures entre entreprises.

Le groupe s'appuie sur ses près de 5 milliards d'identifiants de paiement pour relier chaque agent à un individu responsable. Il prévoit d'ouvrir TAP à d'autres portefeuilles et places de marché d'agents après Visa CLI et Taskmarket.

Source : Cuy Sheffield sur X , The Block