Visa: Ryan McInerney promu au poste de directeur général

(CercleFinance.com) - Visa a annoncé jeudi soir la promotion au poste de directeur général de Ryan McInerney, l'actuel responsable de ses activités mondiales.



La nomination de McInerney prendra effet au 1er février 2023. A cette date, il succédera à Alfred F. Kelly, Jr., le directeur général du groupe depuis 2016.



Après la nomination de McInerney, Kelly se concentrera entièrement sur son rôle de président du conseil d'administration, un poste qu'il exerçait déjà depuis 2019.



A son poste de président des activités mondiales de Visa, qu'il occupait depuis 2013, McInerney avait pour interlocuteurs des institutions financières, des acquéreurs et des partenaires dans plus de 200 pays.



Il a supervisé les équipes de marketing, les unités commerciales, l'équipe produit, l'équipe commerçants, et les services client.



Avec son arrivée au poste de DG, Visa dit se doter d'un dirigeant expérimenté dans le secteur des paiements et de la banque aux particuliers affichant 20 années d'expérience.





