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Visa renforce son offre en matière de cybersécurité avec le rachat de BioCatch pour 2,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 15:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 4)

Visa V.N a annoncé lundi qu'elle allait racheter BioCatch, fournisseur de solutions de lutte contre la fraude, pour 2,4 milliards de dollars en espèces auprès de la société d'investissement Permira et d'autres investisseurs. Cette opération marque la dernière initiative en date du géant des cartes de paiement pour renforcer son offre en matière de cybersécurité.

Cette opération permettrait au plus grand prestataire mondial de services de paiement de renforcer encore davantage ses offres existantes en matière de cybersécurité, de lutte contre la fraude, de gestion des risques et de sécurité, et lui permettrait d’aider ses clients à mieux se protéger dans un environnement de menaces de plus en plus complexe, a déclaré Visa.

"Les piratages de comptes et les escroqueries coûtent à l’économie mondiale plus de 1.000 milliards de dollars par an, et l’intelligence artificielle permet de mener ces attaques à une échelle sans précédent. BioCatch aidera nos clients à bloquer la fraude avant qu’elle n’atteigne le stade du paiement", a déclaré Andrew Torre, président des services à valeur ajoutée chez Visa.

Fondée en 2011, BioCatch aide à détecter la fraude et à distinguer en temps réel les utilisateurs légitimes des fraudeurs en analysant des signaux tels que les frappes au clavier, les gestes tactiles et la manière dont l’appareil est manipulé.

La société compte plus de 350 clients bancaires dans 21 pays et assure la protection de 1,8 milliard d’appareils et de 760 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Ces dernières années, les géants des cartes de paiement se sont de plus en plus tournés vers les acquisitions pour renforcer leurs offres de prévention de la fraude.

Mastercard MA.N a finalisé en 2024 l’acquisition, pour 2,65 milliards de dollars, de la société de renseignements sur les menaces Recorded Future , tandis que Visa a racheté la même année la société de protection des paiements Featurespace .

Au cours des cinq dernières années, Visa a investi plus de 13 milliards de dollars dans la technologie et les infrastructures pour lutter contre les fraudeurs.

La transaction concernant BioCatch devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième trimestre fiscal 2027 de Visa.

Fusions / Acquisitions

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VISA RG-A
370,845 USD NYSE +1,28%
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