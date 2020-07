Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa : recul de 24% du bénéfice net ajusté au 3e trimestre Cercle Finance • 29/07/2020 à 10:46









(CercleFinance.com) - Visa a publié mardi soir un bénéfice net ajusté en recul de 24% à 2,3 milliards de dollars pour son troisième trimestre 2019-20 (clos fin juin), soit 1,06 dollar par action, pour des revenus en contraction de 17% à 4,8 milliards. 'Si les moteurs de l'activité sous-jacente ont reculé en comparaison annuelle du fait de l'impact continu de la Covid-19, ils se sont améliorés chaque mois au cours du trimestre - significativement pour le volume de paiements et les transactions traitées', souligne-t-il. Visa estime toutefois que l'incertitude créée par la pandémie sur l'économie mondiale, 'rend difficile une estimation raisonnable de ses résultats futurs à ce stade', aussi se refuse-t-il à présenter des perspectives annuelles.

Valeurs associées VISA RG-A NYSE +0.09%