Visa : recul de 2% du bénéfice net ajusté au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Visa a publié mardi soir un bénéfice net ajusté en recul de 2% à trois milliards de dollars pour son deuxième trimestre 2020-21, soit 1,38 dollar par action, un BPA néanmoins meilleur que celui prévu en moyenne par les analystes. Les revenus du groupe de solutions de paiements se sont repliés de 2% à 5,7 milliards de dollars, reflétant notamment une chute de 11% des volumes transfrontaliers (-21% en excluant les transactions au sein de l'Europe). 'La pandémie de Covid-19 a certainement chamboulé le monde l'année passée, mais nous pensons commencer à voir le bout du tunnel et la reprise est en bonne voie sur nombre de marchés clés à travers le monde', commente le PDG Alfred F Kelly.

