Visa : recul d'un quart des bénéfices au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Visa a publié mercredi soir un bénéfice net ajusté en recul de 25% à 2,5 milliards de dollars pour son quatrième trimestre 2019-20, soit 1,12 dollar par action, un BPA légèrement meilleur que prévu par le marché. Les revenus du groupe de solutions de paiements sont ressortis en contraction de 17% à 5,1 milliards de dollars, reflétant notamment une chute de 29% des volumes transfrontaliers (-41% en excluant les transactions au sein de l'Europe). Visa affiche ainsi un BPA ajusté en recul de 7% à 5,04 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, et se refuse à ce stade à faire des prévisions pour 2020-21, étant données les incertitudes concernant la pandémie et l'économie mondiale.

