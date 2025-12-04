Visa prévoit de se lancer en Syrie après avoir conclu un accord avec la banque centrale sur les paiements numériques

Visa V.N a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de lancer des opérations en Syrie, à la suite d'un accord avec la banque centrale syrienne sur une feuille de route visant à développer un écosystème de paiements numériques, selon un communiqué de la société.

"L'objectif immédiat sera de travailler avec les institutions financières agréées pour développer une base de paiement solide et sécurisée. Cela comprend l'émission de cartes de paiement et la mise en place de portefeuilles numériques utilisant des normes mondiales", a déclaré Visa. En novembre, le Fonds monétaire international s'est rendu à Damas et a déclaré qu'il fournirait une assistance technique sur la réglementation du secteur financier, la réhabilitation des systèmes bancaires et de paiement et la reconstruction de la capacité de la banque centrale à mettre en œuvre efficacement la politique monétaire pour une inflation faible et stable et la supervision du système bancaire.

Les banques syriennes ont été largement isolées du système financier mondial pendant la guerre civile, après que la répression des manifestations antigouvernementales par le président Bachar al-Assad en 2011 a incité les pays occidentaux à imposer des sanctions radicales, y compris des mesures contre la banque centrale.

L'année dernière, Bachar al-Assad a été chassé du pouvoir lors d'une offensive menée par des rebelles islamistes, et le gouvernement intérimaire s'est efforcé depuis lors de rétablir les liens internationaux. Ces efforts ont culminé avec une rencontre en mai à Riyad entre le président intérimaire Ahmed al-Sharaa et le président américain Donald Trump, suivie d'une visite d'Ahmed al-Sharaa à la Maison Blanche le mois dernier.

Depuis, Washington a assoupli des pans entiers de son programme de sanctions. Les gouvernements européens ont annoncé la fin de leurs propres sanctions économiques contre la Syrie.