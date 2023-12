Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visa: participation majoritaire dans le mexicain Prosa information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - Visa a annoncé avoir trouvé un accord définitif en vue de prendre une participation majoritaire au sein de Prosa, un spécialiste mexicain du traitement des paiements.



L'émetteur de cartes de crédit explique vouloir accélérer, avec ce rachat, l'adoption des paiements numériques dans le pays.



Aux termes de l'accord, Prosa continuera d'opérer de manière indépendante et de proposer sa propre infrastructure technologique, mais Visa a l'intention de renforcer son offre de produits avec de nouvelles solutions digitales.



Prosa - qui traite plus de dix milliards de transactions par an via son réseau - compte plusieurs banques mexicaines de premier plan parmi ses principaux clients, parmi lesquelles Banorte, HSBC Mexico, Invex, Santander Mexico, Scotiabank Mexico ou Banjército.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.





Valeurs associées VISA RG-A NYSE +0.57%