Visa: nouveau programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Visa a annoncé hier soir que son conseil d'administration avait approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 12 milliards de dollars.



L'émetteur américain de cartes de crédit souligne que cette enveloppe vient s'ajouter aux 1,2 milliards de dollars qui restaient à dépenser dans le cadre de son précédent programme, d'une valeur initiale de 4,7 milliards de dollars.



Le groupe précise que cette addition porte sa force de frappe en matière de rachats de titres à quelque 13,2 milliards de dollars, sans date d'expiration.



Suite à cette annonce, l'action Visa progressait de 0,3% jeudi à la Bourse de New York, dans un marché boursier américain plutôt haussier (+0,2%).





