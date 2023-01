Visa : les résultats trimestriels sont plus solides qu'attendu

(AOF) - Le spécialiste des moyens de paiement Visa a présenté des profits plus élevés que prévu. Au premier trimestre, clos fin décembre, son bénéfice net a augmenté de 6% à 4,2 milliards de dollars, soit 1,99 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,18 dollars, dépassant le consensus s’élevant à 2,01 dollars. Ses revenus ont augmenté de 12% à 7,9 milliards de dollars, ressortant un peu plus de 3% au dessus du consensus. Ils ont progressé de 15% à taux de changes constants.

Les volumes des paiements ont augmenté de 7%, soutenus par la progression des paiements transfrontaliers : + 31%. Les transactions traitées par Visa ont progressé de 12% à 52,5 milliards de dollars.

