VIsa : les profits sont plus importants qu'anticipé

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le spécialiste des moyens de paiement Visa a présenté des comptes trimestriels plus solides que prévu. Au premier trimestre, clos fin décembre, son bénéfice net a flambé de 27% à 4 milliards de dollars, soit 1,83 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, il a atteint 1,81 dollar par action, dépassant le consensus IBES s'élevant à 1,70 dollar. Ses revenus ont bondi de 24% à 7,1 milliards de dollars, ressortant au dessus du consensus de 6,8 milliards de dollars.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.