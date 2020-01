Visa : le titre grimpe, les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Visa avance de 0,5% sur les premiers échanges à Wall Street, au lendemain d'un accord pour acquérir Plaid, 'réseau facilitant la connexion sécurisée par les clients de leurs comptes financiers aux applications qu'ils utilisent pour gérer leurs vies financières'.

Le groupe de solutions de paiements va payer un montant global de 5,3 milliards de dollars pour cette acquisition, qui n'aura pas d'impact sur son programme de rachat d'actions annoncé précédemment ou sur sa politique de dividendes.

Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Visa avec un objectif de cours rehaussé de 195 à 215 dollars, après 'une nouvelle transaction génératrice de valeur' avec le rachat de Plaid.

'Le groupe continue d'étendre graduellement sa base de revenus non traditionnelle et non dominée par les transactions', commente le broker, ajoutant que cette acquisition 'réduit encore la dépendance exclusive de Visa vis-à-vis de l'activité économique en cours'.

L'analyste Jefferies confirme également ce mardi sa recommandation 'achat' sur le titre Visa, après cette annonce.

'Nous voyons un certain nombre d'avantages stratégiques convaincants. Tout d'abord, nous pensons que Plaid représente une opportunité pour Visa d'entrer dans de nouveaux secteurs verticaux à croissance plus rapide, où Plaid reste considérablement sous-pénétré (banque et investissement, prêts, paiements aux consommateurs, etc.) tout en améliorant considérablement le coeur de métier de Visa.

De plus, nous pensons que Plaid représente un moyen très efficace pour Visa d'être à l'épicentre du boom continu des FinTech', indique le broker.

Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 210 dollars sur la valeur.