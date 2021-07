Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa : hausse de 39% du bénéfice net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 13:32









(CercleFinance.com) - Visa a publié mardi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 39% à 3,3 milliards de dollars pour son troisième trimestre 2020-21, soit 1,49 dollar par action, pour des revenus en croissance de 27% à 6,1 milliards. Le groupe de solutions de paiements fait part notamment d'un bond de 47% des volumes transfrontaliers (+53% en excluant les transactions au sein de l'Europe), soutenu par la progression des taux de vaccination et la réouverture des principales économies.

Valeurs associées VISA RG-A NYSE +0.27%