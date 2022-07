Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa: hausse d'un tiers du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 14:57









(CercleFinance.com) - Visa a publié mardi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 29% à 4,2 milliards de dollars pour son troisième trimestre 2021-22, soit 1,98 dollar par action (+33%), pour des revenus en croissance de 19% à 7,3 milliards.



Le groupe de solutions de paiements a fait part notamment d'un bond de 40% des volumes transfrontaliers (+48% en excluant les transactions au sein de l'Europe), tandis que le nombre total de ses transactions traitées s'est accru de 16%.



'Les consommateurs reprennent la route, visitant de nombreux coins du monde, ce qui se traduit par des volumes de voyages transfrontaliers surpassant les niveaux de 2019 pour la première fois depuis le début de la pandémie', expliquait son PDG Alfred F Kelly.





