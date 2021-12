Visa finalise le rachat de Currencycloud information fournie par AOF • 21/12/2021 à 13:00



(AOF) - Visa a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Currencycloud, plateforme mondiale qui permet aux banques et aux fintechs de fournir des solutions de change innovantes pour les paiements transfrontaliers. La plateforme dans le cloud de Currencycloud prend déjà en charge plus de 500 banques et entreprises de technologie clientes grâce à une présence dans plus de 180 pays. Elle continuera de fournir ses services et de prendre en charge ses clients et partenaires dans ce secteur d’activités.



" Grâce à l'acquisition les clients et partenaires de Visa et de Currencycloud seront en mesure d'offrir une plus grande transparence et flexibilité et un meilleur contrôle aux consommateurs et entreprises dans le cadre de paiements internationaux ou d'activités commerciales dans des devises multiples , souligne le spécialiste des paiements.





