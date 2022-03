Visa finalise l’acquisition de Tink

(AOF) - Visa a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Tink, plateforme bancaire ouverte qui permet aux institutions financières, aux fintechs et aux commerçants de créer des produits et services financiers et de transférer de l’argent.

Via une API unique, Tink permet à ses clients d'effectuer des transferts d'argent, d'accéder à des données financières agrégées, et d'utiliser des services financiers intelligents tels que les renseignements sur les risques et la vérification des comptes. Tink est intégrée à plus de 3 400 banques et institutions financières, et concerne plusieurs millions de clients bancaires en Europe.

