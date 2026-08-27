Visa et Mastercard lancent les paiements par carte à l'international en Syrie après que les États-Unis ont levé la désignation d'État soutenant le terrorisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis ont retiré la Syrie de la liste des États soutenant le terrorisme lundi

* Le président syrien Ahmed al-Sharaa a participé au test Visa

* La Syrie donne la priorité à sa réintégration dans le système financier mondial

par Feras Dalatey

Visa et Mastercard ont effectué mercredi leurs premières transactions internationales par carte en Syrie, une avancée majeure dans le rétablissement des liens entre le pays et les réseaux de paiement mondiaux, quelques jours après que Washington l’a retiré de sa liste des États soutenant le terrorisme.

Ces initiatives quasi simultanées de la part de deux des plus grands réseaux de paiement au monde constituent l’un des signes les plus évidents à ce jour de la réintégration accélérée de la Syrie dans le système financier mondial, après des décennies de sanctions et d’isolement.

Le groupe qatari QNB a déclaré avoir réalisé, en collaboration avec Mastercard, ce qu’il a qualifié de « premier paiement international par carte de bout en bout au monde » en Syrie, tandis que Visa a indiqué séparément avoir testé sa première transaction internationale en conditions réelles dans le pays avec la Fransabank, basée au Liban.

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a pris part à ce test Visa, en effectuant un paiement par carte dans un restaurant de la vieille ville historique de Damas, selon une vidéo publiée par l’agence d’État syrienne Syrian Response. Le gouverneur de la Banque centrale, Mohammed Safwat Raslan, était assis à ses côtés.

LA DÉSIGNATION AMÉRICAINE AVAIT CONSTITUÉ UN FREIN MAJEUR POUR LES BANQUES

Ces transactions ont eu lieu deux jours seulement après que les États-Unis ont officiellement retiré la Syrie de leur liste des États soutenant le terrorisme.

Cette désignation, imposée en 1979, était restée un frein majeur pour les banques et les investisseurs internationaux, même après que Washington eut levé son programme de sanctions générales à l’encontre du pays.

Washington a mis fin aux sanctions globales à l’encontre de la Syrie en décembre dernier, tout en conservant des mesures ciblées contre l’ancien président Bachar al-Assad et ses proches, les auteurs de violations des droits de l’homme, les trafiquants de drogue, les affiliés de l’État islamique et d’Al-Qaïda, ainsi que les mandataires iraniens.

Mais le maintien de la Syrie sur la liste des États soutenant le terrorisme entraînait des restrictions sur les transactions financières et restait une source de risque juridique et de conformité pour les banques envisageant de faire des affaires dans ce pays. Les États-Unis ont officiellement retiré la Syrie de cette liste lundi.

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Shibani, a déclaré à Reuters avant ce retrait que Damas espérait que la levée de ce qu’il a qualifié de "dernier obstacle" permettrait à la Syrie de se reconnecter au système financier et économique mondial et de stimuler les investissements.

"Il n’y a plus aucun obstacle à l’investissement, aux affaires et à la reconstruction de la vie économique en Syrie", a-t-il déclaré.

Le gouvernement de Sharaa a fait du rétablissement de l’accès aux marchés financiers mondiaux et de l’attraction des investissements étrangers un élément central de sa stratégie économique depuis que les rebelles qu’il dirigeait ont renversé Assad en décembre 2024.

UN PAS VERS UNE ACCEPTATION PLUS LARGE

Visa a indiqué qu’elle prévoyait de permettre aux visiteurs internationaux d’utiliser leurs cartes lors de leur séjour en Syrie, et a décrit ce test comme une étape vers une acceptation plus large des cartes internationales dans le pays.

QNB a indiqué que son système permettait désormais aux commerçants syriens, notamment aux hôtels, aux restaurants et aux entités gouvernementales, d’accepter les cartes de crédit Mastercard internationales via ses terminaux de point de vente. Elle ajoutera progressivement des commerçants éligibles dans le cadre d'un déploiement par étapes, sous réserve des autorisations réglementaires.

La transaction Visa a été réalisée en coopération avec Fransabank Lebanon, en tant qu’établissement financier acquéreur, et Paymera, une société syrienne spécialisée dans les technologies de paiement détenue par le fonds souverain de l’État.