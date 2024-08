Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visa: dépenses accrues à Paris grâce aux JO information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 13:47









(CercleFinance.com) - Au lendemain de la clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Visa indique que la capitale française a attiré 42% de titulaires de cartes Visa en plus lors de la première semaine des jeux par rapport à la même période en 2023.



'Parmi ceux-ci, les titulaires de cartes Visa provenant des Etats-Unis représentent la plus grande part des visiteurs (+72% d'augmentation par rapport à l'année précédente)', précise le groupe de solutions de paiement, partenaire officiel de l'évènement.



Il ajoute que d'autres villes-hôtes ont également connu une augmentation significative des touristes, dont Lille (+188%), Saint-Etienne (+150%) et Marseille (+88%), et que ses titulaires de cartes qui ont assisté aux compétitions ont dépensé 20% de plus que les autres.



Collaborant avec le comité d'organisation depuis trois ans, Visa a construit un réseau de paiement à travers Paris et au-delà, permettant des paiements sans contact sur 3.500 points de vente répartis sur 32 sites olympiques et 16 sites paralympiques.





