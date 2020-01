Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa : dans le vert après l'acquisition de Plaid Cercle Finance • 14/01/2020 à 15:37









(CercleFinance.com) - Visa avance de 0,6% sur les premiers échanges à Wall Street, au lendemain d'un accord pour acquérir Plaid, 'réseau facilitant la connexion sécurisée par les clients de leurs comptes financiers aux applications qu'ils utilisent pour gérer leurs vies financières'. Le groupe de solutions de paiements va payer un montant global de 5,3 milliards de dollars pour cette acquisition, qui n'aura pas d'impact sur son programme de rachat d'actions annoncé précédemment ou sur sa politique de dividendes. Estimant que cette opération 'réduit encore la dépendance exclusive de Visa vis-à-vis de l'activité économique en cours', Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 195 à 215 dollars.

Valeurs associées VISA RG-A NYSE +0.45%