Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visa: croissance de 12% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Visa a publié mardi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 9% à 4,9 milliards de dollars pour son troisième trimestre 2023-24, soit 2,42 dollars par action (+12%), pour des revenus en croissance de 10% à 8,9 milliards de dollars.



Le groupe de solutions de paiement a fait part notamment d'une hausse de 7% de ses volumes de paiements et d'un bond de 14% de ses volumes transfrontaliers tandis que ses transactions traitées se sont accrues de 10%.



'Durant le trimestre, nous avons étendu nos partenariats avec de nombreux clients à travers le monde et annoncé plusieurs nouvelles innovations qui aideront à soutenir le futur du commerce', met en avant son CEO Ryan McInerney.





Valeurs associées VISA RG-A 264,83 USD NYSE -1,08%