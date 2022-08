Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa: collaboration étendue avec Western Union information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 17:10









(CercleFinance.com) - Western Union, le géant mondial des transferts d'argent et des échanges de devises, a annoncé mardi une extension de son accord stratégique conclu avec l'émetteur de cartes de crédit Visa.



Aux termes de l'accord, Western Union va déployer au sein de son réseau d'agences aux Etats-Unis la plateforme Visa Direct, l'application de paiement en temps réel mise au point par Visa.



Western Union note que cette décision fait suite à l'activation du service dans les 20 pays d'Europe dans lesquels il est présent, ce qui a permis aux détenteurs de cartes Visa d'émettre ou de recevoir des fonds dans un délai de 30 minutes après validation de la transaction.



Les clients américains de Western Union vont désormais pouvoir envoyer des fonds en temps réel aux détenteurs de cartes Visa en Colombie, au Salvador, en Jamaïque, aux Philippines, en Roumanie et en Thaïlande.





