Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa : carte de crédit co-marquée avec Accor Cercle Finance • 18/02/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - Accor et Visa annoncent un partenariat pour développer une carte de paiement co-marquée destinée au programme de fidélité 'ALL' de la chaine hôtelière, carte qui servira aux membres du programme à des achats de tous les jours. Cette carte offrira aux membres des récompenses sur mesures basées sur les préférences des clients, ainsi que la possibilité de gagner des points de fidélité en restant dans un établissement Accor ou en faisant des achats.

Valeurs associées VISA RG-A NYSE 0.00%