Visa: BPA en hausse de 9% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Visa a publié mardi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 7% à 4,5 milliards de dollars pour son troisième trimestre 2022-23, soit 2,16 dollars par action (+9%), pour des revenus en croissance de 12% à 8,1 milliards (+13% à dollar constant).



Le groupe de solutions de paiement a fait part notamment d'un bond de 17% de ses volumes transfrontaliers (+22% en excluant les transactions au sein de l'Europe), tandis que ses transactions traitées se sont accrues de 10%.



'Les dépenses des consommateurs sont demeurées résilientes, soutenant la croissance des volumes de paiements et des transactions traitées', explique le CEO Ryan McInerney, qui pointe aussi l'augmentation des voyages portée par le tourisme.





