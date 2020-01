Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa : BPA conforme aux attentes au 1er trimestre Cercle Finance • 31/01/2020 à 09:07









(CercleFinance.com) - Visa a publié jeudi soir un bénéfice net ajusté en croissance de 10% à 3,3 milliards de dollars pour son premier trimestre 2019-20. A 1,46 dollar, le BPA correspondant s'est montré conforme à l'estimation moyenne des analystes. Le chiffre d'affaires du groupe de solutions de paiement a progressé de 10% à 6,1 milliards de dollars, avec des hausses de 8% du volume de paiements, de 11% des transactions traitées et de 9% des volumes transfrontaliers. Visa confirme anticiper pour son exercice 2019-20 un BPA en hausse 'dans le milieu de la plage de 10 à 20%' à dollars constants, ainsi que des revenus en croissance 'dans le bas de la plage à deux chiffres' à dollars constants.

