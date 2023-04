Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa: BPA accru de 17% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 11:05









(CercleFinance.com) - Visa a publié mardi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 14% à 4,4 milliards de dollars pour son deuxième trimestre 2022-23, soit 2,09 dollars par action (+17%), pour des revenus en croissance de 11% à huit milliards (+13% à dollar constant).



Le groupe de solutions de paiement a fait part notamment d'un bond de 24% de ses volumes transfrontaliers (+32% en excluant les transactions au sein de l'Europe), tandis que le nombre total de ses transactions traitées s'est accru de 12%.



'Si l'incertitude macroéconomique demeure, nous sommes confiants dans la capacité de Visa à gérer l'environnement changeant', commente Ryan McInerney, qui a succédé à Alfred Kelly comme directeur général (CEO) le 1er février dernier.





Valeurs associées VISA RG-A NYSE -1.35%