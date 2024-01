Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visa: BPA accru de 11% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Visa a publié jeudi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 8% à 4,9 milliards de dollars pour les trois premiers mois de son exercice 2023-24, soit 2,41 dollars par action (+11%), pour des revenus en croissance de 9% à 8,6 milliards.



Le groupe de solutions de paiement a fait part notamment d'un bond de 16% de ses volumes transfrontaliers tandis que ses transactions traitées se sont accrues de 9%, sur fond de dépenses des consommateurs jugées résilientes.



'A l'avenir, nous continuons d'observer des opportunités significatives à travers les paiements des consommateurs, de nouveaux flux et les services à valeur ajoutée', affirme son CEO Ryan McInerney.





Valeurs associées VISA RG-A NYSE +0.36%