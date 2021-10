Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa : augmentation de 42% du bénéfice net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Visa a publié mardi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 42% à 3,5 milliards de dollars pour son dernier trimestre 2020-21, soit 1,62 dollar par action, pour des revenus en croissance de 29% à 6,6 milliards. Le groupe de solutions de paiements fait part notamment d'un bond de 38% des volumes transfrontaliers (+46% en excluant les transactions au sein de l'Europe), tandis que le nombre total de ses transactions traitées s'est accru de 21%. Affichant ainsi un BPA ajusté en progression de 17% à 5,91 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a décidé, vendredi dernier, d'augmenter de 17% le dividende trimestriel pour le fixer à 0,375 dollar par action.

