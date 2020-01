Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa : atteint son objectif d'électricité renouvelable Cercle Finance • 16/01/2020 à 17:40









(CercleFinance.com) - Visa annonce aujourd'hui avoir atteint son objectif d'utiliser une électricité 100% renouvelable d'ici 2020. 'Depuis l'établissement de son objectif d'électricité 100 % renouvelable en 2018, Visa a pris des mesures rapides dans l'ensemble de ses installations mondiales en adoptant une combinaison durable de sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne', commente le groupe.

Valeurs associées VISA RG-A NYSE +0.19%