Visa annonce une forte croissance de ses bénéfices grâce à la vigueur des dépenses de consommation aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de Visa V.N sont en hausse de 0,2 % à 348,48 $ mardi, avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture des marchés ** Les dépenses de consommation américaines, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique, ont augmenté de 0,6% le mois dernier après une progression non révisée de 0,5% en juillet, selon les données du département du travail le mois dernier

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que V annonce une croissance de ~10% de son chiffre d'affaires à 10,6 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 2,97 dollars, en hausse de ~10%

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté de V ont atteint ou dépassé les attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres

** Parmi les 41 analystes qui couvrent V, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de $400, selon les données de LSEG

** Visa est en hausse de 10,4 % depuis le début de l'année, contre une hausse de ~10 % pour l'indice financier S&P 500

.SPSY