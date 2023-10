Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa: Alfred Kelly va quitter la présidence du conseil information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - Le président du conseil d'administration de Visa, Alfred Kelly, abandonnera ses fonctions en janvier 2024, date à laquelle il sera remplacé par John Lundgren.



Kelly avait occupé les fonctions de directeur général du spécialiste du paiement entre 2016 et février 2023 et présidait le conseil d'administration depuis 2019.



Il prévoit de quitter le conseil d'administration de Visa le 23 janvier 2024, mais de restera au sein de l'entreprise en tant que conseiller jusqu'au 15 février 2024, date à laquelle il quittera la société.



La nomination de John Lundgren en tant que président du conseil d'administration est conditionné à sa réélection lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, prévue en janvier 2024.





